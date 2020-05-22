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‏ترامب يدعو حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة

08:06 م الجمعة 22 مايو 2020
‏ترامب يدعو حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة

ترامب

وكالات:
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة، ضمن إجراءات تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية الحدث، أنه إذا لم يستجب حكام الولايات لدعوته، سيتجاوز سلطاتهم بفتح دور العبادة.
وكان ترامب، أكد أن إدارته لن تغلق الولايات المتحدة مرة أخرى، إذا واجهت موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.
قال ترامب أثناء زيارته لأحد مصانع "فورد" للسيارات، إنه يثق في قدرة البلاد على احتواء تفشي المرض مستقبلا.
ووصف الرئيس الأمريكي الفيروس بـ"النار التي يجب إخمادها، وسوف نخمد النيران"، بدل إغلاق البلاد.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر بفارق هائل قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.
وتخفف الولايات الأمريكية قيود الحجر الآن وهو ما يثير الأمل بعودة تدريجية إلى النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع، لكنه يثير أيضا مخاطر اندلاع إصابات جديدة بالفيروس والمزيد من الوفيات.

ترامب أمريكا أماكن العبادة فيروس كورونا

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