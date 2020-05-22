الجيش الليبي ينفذ سلسلة من الغارات الجوية على «ميلشيات أردوغان» في الأصابعة

نفذت قوات الجيش الوطني الليبي سلسلة من الغارات الجوية، على «ميلشيات أردوغان»، في منطقة الأصابعة، التي تبعد حوالي 120 كيلومتر عن العاصمة طرابلس، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري.

وطالب المسماري، في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أهالي المنطقة بتوخي الحذر والتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأعلن المسماري، في وقت سابق من الساعات الأولى لصباح اليوم، دخول أربع طائرات في الخدمة، ضمن عملية "طيور أبابيل" ضد التدخل التركي والمليشيات الإرهابية.

وأضاف المسماري أن الفرق الفنية في القوات الجوية تمكنت من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وأدى الطيارون طلعات تجريبية كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات، وفق المسماري، الذي قال: "قواتنا الجوية ومنذ بداية المعركة وهي تبدع في عملها، وتقدم التضحيات الجسيمة من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة".

وأردف: "الآن.. انتظرو نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية".

وأطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بداية مايو الجاري عملية "طيور أبابيل"، التي تهدف إلى تحرير آخر ما تبقى من الأراضي ضد العدوان التركي والميليشيات الإجرامية والإرهابية الموالية له، وفق الإعلان الرسمي عن العملية.

وطالب المسماري بمنطقة منزوعة السلاح خلال عيد الفطر، في منشور سابق عبر صفحته الرسمية، لإفساح المجال لأهالي العاصمة للاحتفال بعيد الفطر، وهو ما رد عليه المتحدث باسم ما يعرف بـ"عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية مصطفى المجعي، بأنها "مناورة يراد منها التمهيد التدريجي لخسارة قواتهم المتوقعة خلال الأيام المقبلة في محاور طرابلس وضواحيها".​