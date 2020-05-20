قطر: ارتفاع وفيات كورونا إلى 16 حالة

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 16 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إنه تم تسجيل 1492 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 37,097 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 966 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 6600 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4255 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 170,437.