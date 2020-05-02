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سنغافورة تخفف قيود كورونا في مجالات التعليم والتجارة والخدمات

11:26 ص السبت 02 مايو 2020
سنغافورة تخفف قيود كورونا في مجالات التعليم والتجارة والخدمات

سنغافورة تخفف قيود كورونا في مجالات التعليم والتجا

سنغافورة- (د ب أ):

قررت سلطات سنغافورة السماح لبعض المدارس وأماكن العمل باستئناف أنشطتها خلال الأسبوعين المقبلين، طبقا لبيان من وزارة الصحة.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إنه سيتم السماح للطلاب الذين لديهم اختبارات وكذلك طلاب بعض جامعات التعليم العالي بالعودة إلى المدارس والجامعات على دفعات صغيرة اعتبارا من 19 مايو، بينما ربما تستأنف الشركات من بينها شركات التصنيع و منتجي الأغذية المنزلية وخدمات غسيل الملابس وتصفيف الشعر العمليات اعتبارا من 12 مايو .

وسيتم السماح لمتاجر الأدوية التقليدية الصينية بتقديم الخدمات الأساسية للعلاج بالأبر اعتبارا من الخامس من مايو.

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