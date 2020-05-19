الصحة الموريتانية: سجلنا 50 إصابة بكورونا والوضع خطير

نواكشوط - (دب ا)



قال مدير الصحة العمومية في موريتانيا الدكتور سيدي ولد الزحاف، إن الوضع بات خطيرا بعد تسجيل خمسين حالة إصابة جديدة اليوم، بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح ولد الزحاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أن 29 مصابا سجلوا في العاصمة نواكشوط وأن الباقين بعدد من محافظات البلاد وبهذا يصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد 131.

وأشار إلى أنه تم تسجيل ست حالات شفاء و 4 وفيات.