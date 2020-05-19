صحة كفر الشيخ تستعد لتطبيق منع دخول المنشآت الطبية دون كمامة

كفرالشيخ - إسلام عمار:

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لتنفيذ الإشارة الواردة من وزارة الصحة والسكان إلى المديرية، بمنع دخول أي منشأة طبية تابعة للوازرة دون كمامات.

أكد مصدر بمديرية الشؤون الصحية أنه اعتبارًا من يوم 30 مايو الجاري، يمنع دخول أي من العاملين أو المترددين على أي من المنشآت الطبية، أو التابعة لوزارة الصحة دون ارتداء الكمامة.

وقال المصدر الطبي إن الإشارة تتضمن مساءلة إدارة المنشأة الطبية في حال ثبوت مخالفة ذلك، ويعود ذلك إلى الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.​