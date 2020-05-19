اكتشاف مجمع تحت الأرض عمره ألفي عام بجوار حائط البراق

القدس (د ب أ)

كشفت أعمال التنقيب بالقرب من حائط البراق في القدس عن مجمع تحت الأرض تم نحته منذ نحو ألفي عام، حسبما أفادت هيئة الآثار الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

ومن المعتقد أن سكان القدس استخدموا المجمع، المكون من عدة غرف وفناء مفتوح، قبل تدمير الرومان للهيكل الثاني في العام السبعين الميلادي.

وتم تغطية البناء بالكامل بأرضية فسيفساء من هيكل عام تم بناؤه في نهاية العهد البيزنطي قبل 1400 عام.

ووصف الباحثون الاكتشاف بأنه "اكتشاف فريد"، قائلين إنه لم يتضح بعد الغرض الذي كان يستخدم فيه المجمع.

وقال باراك مونيكندام جيفون وتاهيلا سعديل، مديرا الحفريات، في بيان: "السؤال هو، لماذا تم استثمار هذه الجهود والموارد في نحت غرف تحت الأرض في الحجر الصلب؟".

وفي الموقع، عثر عمال الحفر على أواني طهي، وبقايا مصابيح زيتية، وكوب حجري فريد من نوعه بالنسبة للمواقع اليهودية، وشظية من حوض حجري يستخدم لاحتواء المياه يعتقد أنه مرتبط بممارسات يهودية للتطهر الطقسي.