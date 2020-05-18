واشنطن تتهم الصحة العالمية بالفشل فى جمع المعلومات عن كورونا

جنيف - (أ ش أ):

قال اليكس عازار وزير الصحة والخدمات الانسانية الأمريكي "إن أحد الأسباب الرئيسية التى خرجت بتفشى كورونا عن السيطرة كان فشل منظمة الصحة العالمية فى الحصول على المعلومات التى يحتاجها العالم ، وبما أودى بحياة الكثيرين" ، وأشار الى أن فيروس كورونا حصد أرواح مئات الآلاف وبشكل مأساوى وأثر على ملايين الأشخاص وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمى.

ونوه وزير الصحة الأمريكى، فى كلمة وجهها لجمعية الصحة العالمية التى انطلقت أعمالها عبر الانترنت اليوم الاثنين فى جنيف، الى أن بلاده خصصت 9 مليارات دولار ستفيد استجابة فيروس كورونا العالمية ، وبما فى ذلك أكثر من نصف مليار دولار من الاستثمارات المخطط لها لدعم المزيد من أكثر من 40 دولة معرضة للخطر.

ولفت الى أن الولايات المتحدة أطلقت أول تجربة لقاح بشري في العالم وأبلغت عن النتائج الايجابية الأولى من تجربة سريرية علاجية ، وأكد أن هذه النجاحات والطريقة الشفافة التى تتشارك بها بلاده ستفيد العالم بأسره.

وقال عازار إن عمليات منظمة الصحة العالمية يجب أن تكون شفافة أيضا ، وأعلن دعم الولايات المتحدة اجراء مراجعة مستقلة لكل جانب من جوانب استجابة المنظمة للوباء ، مشيرا الى ضرورة أن يتكاتف الجميع لضمان تنفيذ منظمة الصحة العالمية ولايتها الرئيسية وإمتثال الدول الأعضاء للوائح الصحية الدولية.

وأضاف " إن دولة عضو واحدة على الأقل سخرت من التزامات الشفافية وأدت الى تكاليف باهظة للعالم بأسره ، وإن منظمة الصحة العالمية فشلت فى مهمتها الأساسية المتمثلة في تبادل المعلومات والشفافية عندما لا تتصرف الدول الأعضاء بحسن نية".

وشدد على أن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى ، وطالب بأن تتغير منظمة الصحة وأن تصبح أكثر شفافية وأكثر خضوعا للمساءلة ، وقال " إن هناك حاجة الآن الى منظمة الصحة العالمية الأكثر فعالية للمساعدة في كسب هذه المعركة وإثبات أنه يمكن منع مثل هذه الكوارث في المستقبل".

وأكد أن الولايات المتحدة تعرض على كل بلد المشاركة فى جهودها للقضاء على الوباء وحماية صحة كل دولة حول العالم.