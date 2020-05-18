الشرطة الفرنسية تشتبك مع محتجين في العاصمة باريس
باريس - (أ ش أ):
ذكرت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين أن شرطة العاصمة باريس اشتبكت مع شباب يحتجون على وفاة شخص في حادث دراجة نارية.
وأوضحت الشرطة الفرنسية، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه تم إشعال نيران في بلدية "أرجنتوي" بإقليم "فال دواز" شمالي البلاد إثر قيام احتجاجات حول مقتل الشاب البالغ من العمر 18 عاماً في حادثة وقعت كان خلالها لا يرتدي خوذة دراجته النارية.
وأضافت الشبكة، نقلاً عن وسائل إعلام فرنسية، أن أصدقاء القتيل يلقون باللوم على سيارة شرطة قريبة كانت من أسباب وقوع الحادث، حسبما أشاروا.
ولم تتطرق الشرطة الفرنسية للمزيد من التفاصيل حول الحادثة، مشيرة إلى أن تحقيقاً يجري في هذا الصدد.
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