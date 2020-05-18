أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

عودة 763 مصريا من العالقين بالسعودية

05:35 م الإثنين 18 مايو 2020
عودة 763 مصريا من العالقين بالسعودية

مطار القاهرة الدولي

القاهرة - (أ ش أ):
عاد 763 مصريا من العالقين بالمملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين على متن 3 رحلات نظمتها وزارة الطيران المدني ضمن رحلات الجسر الجوي لإعادة المصريين من الخارج بسبب تداعيات أزمة كورونا.
فقد عاد 592 راكبا من جدة والرياض على متن رحلتين لشركة (مصر للطيران) أقلت كل منهما 299 راكبا، فيما عاد 165 راكبا من جدة على ممتن رحلة (اير كايرو)، وتعود رحلة أخرى للشركة من الرياض في وقت لاحق .
ومن المقرر أن يخضع الركاب الي الكشف الطبي من قبل أطباء الحجر الصحي بالمطار قبل نقلهم الي أماكن العزل لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا .

هذا المحتوى من

مطار القاهرة الدولي السعودية وزارة الطيران المدني الرياض شركة مصر للطيران

الخبر التالى:

وزير العدل الأمريكي: السعودي منفذ هجوم فلوريدا تربطه علاقات بالقاعدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجه بالتحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي