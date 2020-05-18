عودة 763 مصريا من العالقين بالسعودية

القاهرة - (أ ش أ):

عاد 763 مصريا من العالقين بالمملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين على متن 3 رحلات نظمتها وزارة الطيران المدني ضمن رحلات الجسر الجوي لإعادة المصريين من الخارج بسبب تداعيات أزمة كورونا.

فقد عاد 592 راكبا من جدة والرياض على متن رحلتين لشركة (مصر للطيران) أقلت كل منهما 299 راكبا، فيما عاد 165 راكبا من جدة على ممتن رحلة (اير كايرو)، وتعود رحلة أخرى للشركة من الرياض في وقت لاحق .

ومن المقرر أن يخضع الركاب الي الكشف الطبي من قبل أطباء الحجر الصحي بالمطار قبل نقلهم الي أماكن العزل لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا .