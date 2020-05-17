روسيا تؤكد أهمية استمرار الالتزام بالتدابير الصحية لمنع انتشار "كورونا" خلال الصيف
موسكو - (أ ش أ):
أكدت رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك في روسيا، آنا بوبوفا، أنه لا بد من الالتزام بنفس التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد خلال الصيف وتقليل مخاطر الإصابة بالوباء.
وقالت بوبوفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" - : "خلال الصيف وخلال وقت الدفء سنضطر للالتزام بنفس التدابير لتقليل مخاطر الإصابة"، مؤكدة أنه تم وضع حد لانتشار فيروس "كورونا" في روسيا، وأن الوضع في عموم البلاد يتوجه نحو الاستقرار.
وأضافت : "نحن نتوجه نحو مستوى الاستقرار الذي كنا ننتظر جميعا، ويسعني أن أقول إننا أوقفنا انتشار المرض"، وتابعت: "غالبية السكان لم يصابوا بالمرض نظرًا لأن الناس كانوا ملتزمين بهذه القواعد".
يذكر أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وحكام أغلب الأقاليم الروسية أعلنوا عن تمديد القيود المفروضة على السكان حتى 31 مايو الجاري مبدئيًا.
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