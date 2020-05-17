أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

روسيا تؤكد أهمية استمرار الالتزام بالتدابير الصحية لمنع انتشار "كورونا" خلال الصيف

05:41 م الأحد 17 مايو 2020
روسيا تؤكد أهمية استمرار الالتزام بالتدابير الصحية لمنع انتشار "كورونا" خلال الصيف

استمرار الالتزام بالتدابير الصحية في روسيا

موسكو - (أ ش أ):

أكدت رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك في روسيا، آنا بوبوفا، أنه لا بد من الالتزام بنفس التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد خلال الصيف وتقليل مخاطر الإصابة بالوباء.

وقالت بوبوفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" - : "خلال الصيف وخلال وقت الدفء سنضطر للالتزام بنفس التدابير لتقليل مخاطر الإصابة"، مؤكدة أنه تم وضع حد لانتشار فيروس "كورونا" في روسيا، وأن الوضع في عموم البلاد يتوجه نحو الاستقرار.

وأضافت : "نحن نتوجه نحو مستوى الاستقرار الذي كنا ننتظر جميعا، ويسعني أن أقول إننا أوقفنا انتشار المرض"، وتابعت: "غالبية السكان لم يصابوا بالمرض نظرًا لأن الناس كانوا ملتزمين بهذه القواعد".

يذكر أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وحكام أغلب الأقاليم الروسية أعلنوا عن تمديد القيود المفروضة على السكان حتى 31 مايو الجاري مبدئيًا.

هذا المحتوى من

روسيا الرقابة الصحية فيروس كورونا

الخبر التالى:

مقتل ١١ عنصرا من المرتزقة السوريين الموالين في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​مجلس الوزراء يصدر البيان الرسمي لقرارات الحظر في العيد ومواعيد عودة الأنشطة