الصحة العالمية: تقدير مستوى وفيات كورونا مهمة صعبة

وكالات:

قالت مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا إن تقدير مستوى الوفيات مهمة صعبة فيما يخص عددا كبيرا من الأمراض، وأن عدوى فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19 ليس استثناء في هذه الحالة.

وأضاف مكتب المنظمة في تعليق لشبكة ار بي سي الإخبارية الروسية نشر اليوم الأحد: "من أجل إجراء تقييم نهائي لمعدل الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ككل، لا بد من انتظار مزيد من الدراسات لبيانات الوفيات على النطاق العالمي".

وتابع: "بشكل عام ، يعد تقدير معدلات الوفيات تحديا كبيرا بالنسبة للعديد من الأمراض. على سبيل المثال ، تعتمد منظمة الصحة العالمية النمذجة العلمية لإعداد تقاريرها العالمية الخاصة بتقدير عدد الوفيات الإضافية التي يمكن أن تكون ناجمة عن الإنفلونزا، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن ليس كل من يموت ولديه أعراض الأنفلونزا، يتم اختباره للكشف عن الفيروس".

جاء تعليق مكتب موسكو لمنظمة الصحة العالمية بطلب من ار بي سي على خلفية تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" في وقت سابق تحت عنوان "الخبراء يتساءلون لماذا لم يقتل فيروس كورونا مزيدا من الروس؟"، وأشار إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا في روسيا أقل بأضعاف من مثيلاتها في دول أخرى ذات المستوى المشابه للإصابات، وزعم أن الصحة العالمية "تتفاوض" مع السلطات الروسية حول الإحصاءات الرسمية لمستوى الوفيات.

ونفى مكتب موسكو للمنظمة صحة هذه المزاعم وأكد أنه يبحث بانتظام قضايا مختلفة مع وزارة الصحة الروسية، ولكن "لم تكن هناك أي مفاوضات وليس هناك حاجة لها".