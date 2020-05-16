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تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

11:24 م السبت 16 مايو 2020
تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

ممرض يخرج من خيمة لاجراء فحص لفيروس كورونا في وسط

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 71 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس الجمعة. حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 71 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1503 أشخاص، بعد أن كانت 1432 في الإحصائية السابقة.

وهذه المرة هي الثانية التي تم فيها تسجيل أكثر من 70 وفاة بالفيروس في موسكو على أساس يومي، إلا أن عدد اليوم يشير إلى تراجع طفيف لهذا المعدل مقارنة مع بيانات مساء أمس الجمعة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 138969 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا 272043 حالة، بينها 2537 وفاة و63166 شفاء.

موسكو فيروس كورونا روسيا

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