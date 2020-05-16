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روسيا: وفيات كورونا ترتفع إلى 2418 بعد تسجيل 74 حالة وفاة

08:29 ص السبت 16 مايو 2020
روسيا: وفيات كورونا ترتفع إلى 2418 بعد تسجيل 74 حالة وفاة

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):
أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا"، في وقت متأخر الليلة الماضية، أن 74 مريضا توفوا في العاصمة موسكو بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو أكبر عدد وفيات يُسجل على الإطلاق في العاصمة خلال يوم واحد.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية عن المركز قوله إن 74 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي والفيروس التاجي المستجد توفوا في موسكو.

ووفقا للمركز فهذا هو أكبر عدد وفيات بالفيروس في العاصمة في يوم واحد من بداية الجائحة.موضحا أنه بالوفيات الجديدة يرتفع إجمالي الوفيات في موسكو إلى 1432.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في الحادي عشر من شهر مارس الماضي كورونا جائحة. ووفق أحد إحصائيات فقد أصيب بهذا الفيروس التاجي 4543000 إنسان حول العالم وأسفر عن وفاة 303 آلاف شخص. وتعافى حوالي 1712000 إنسان من المرض الذي يسببه هذا الفيروس.

وحتى الآن تم تسجيل 262843 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في روسيا وتعافى 58226 . وتشير أحدث بيانات في موسكو إلى تسجيل 2418 حالة وفاة على مستوى الاتحاد الروسي. وأطلقت الحكومة الروسية خطا ساخنا على الانترنت لتوعية الشعب بشأن كل ما يستجد على صعيد مكافحة الجائحة.​

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