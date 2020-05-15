أفيخاي أدرعي: قومنا بخطوة مهمة في الطريق لتطوير لقاح ضد كورونا

وكالات:

قال أفيخاي أدرعي، المُتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المعهد البيولوجي في إسرائيل تقدم بطلب لتسجيل براءة اختراع عن ثمانية اجسام مضادة لفيروس كورونا المُستجد وذلك كجزء من تطوير دواء فعال لمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وتابع، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، "هذه هي خطوة إضافية وهامة في الطريق لتطوير دواء للمرض حيث يعمل خبراء المعهد على مدار الساعة للوصول الى حل ينقذ حياة البشر".

وأفاد المعهد أن الاجسام المضادة لمنع الفيروس من دخول الخلايا البشرية إذ انها تسد البروتينات في الفيروس وتمنعها من الالتحام بالخلايا البشرية وايذائها، وبالتالي تمنع تكاثر الفيروس داخل الجسم.