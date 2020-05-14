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بومبيو يدين محاولات "هاكرز صينيين" اختراق أبحاث كورونا الأمريكية

10:51 م الخميس 14 مايو 2020
بومبيو يدين محاولات "هاكرز صينيين" اختراق أبحاث كورونا الأمريكية

مايك بومبيو

وكالات:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إدانته لمحاولات سرقة الملكية الفكرية الأمريكية من قبل الهاكرز التي تقول واشنطن إنهم على صلة بالصين.

وأشار بومبيو في بيان له اليوم الخميس، إلى التقرير المشترك لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الصادر في 13 مايو والذي يتهم "هاكرز على صلة بالصين بمحاولة اختراق منظمات الأبحاث الأمريكية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال بومبيو إن "الولايات المتحدة تدعو الصين لوقف هذا النشاط الخبيث"، مضيفا أن "تصرفات الصين في المجال السيبراني تأتي امتدادا لأنشطتها غير البناءة أثناء وباء كوفيد-19".

وتابع قائلا: "بينما تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها على تنسيق إجراءات مشتركة وشفافة من أجل إنقاذ حياة الناس، تواصل الصين إسكات العلماء والصحفيين والمواطنين، ونشر المعلومات المضللة التي زادت من مخاطر الأزمة الصحية هذه".

وكانت الصين قد نفت ما جاء في التقرير الأمريكي الآنف الذكر، واصفة الاتهامات باختراق منظمات الأبحاث "بالأكاذيب".

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