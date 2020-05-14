الكاظمي يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول وجود سجون حكومية سرية

بغداد - (د ب أ):

أعلن رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الخميس تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها المتظاهرون.

وأوكل الكاظمي في كتاب رسمي وقعه اليوم إلى "الفريق أول الركن عثمان الغانمي وزير الداخلية رئاسة اللجنة العليا لتقصي الحقائق عن وجود سجون حكومية سرية ".

وخول "اللجنة إرسال فرق تفتيشية يسمح لها بالدخول إلى أي مؤسسة أمنية أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري بداخله".

ورافقت المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في العراق في الأول من أكتوبر وحتى الآن، حملات حكومية وأخرى من جماعات مسلحة لاعتقال القيادات البارزة في المظاهرات الاحتجاحية، وتم إطلاق سراح المئات منهم فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

وتعهد رئيس الحكومة العراقية بعد تسلمه المنصب بتوفير الحماية لساحات التظاهر، ودعم مطالب المتظاهرين في محاربة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة.