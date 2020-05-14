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المغرب: 95 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6607 حالات

07:42 م الخميس 14 مايو 2020
المغرب: 95 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6607 حالات

فيروس كورونا

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالمغرب إلى 6607 حالات.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغ 71 ألفا و315 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي - في تصريح صحفي - أنه جرى تسجيل حالتي وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات إلى 190 حالة .

واكدت الصحة المغربية انه جرى تسجيل 179 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3310 حالة.

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