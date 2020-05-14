واشنطن تحمل ألمانيا المسؤولية عن زعزعة قدرات الردع النووي للناتو

وكالات:

في مقال كتبه سفير واشنطن لدى برلين، والقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، ريتشارد جرينيل، حمل القيادة الألمانية مسؤولية زعزعة قدرات الردع النووي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفقا لشبكة "روسيا اليوم"، جاء ذلك ردا على تصريحات رولف موتزينيخ، زعيم الكتلة البرلمانية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الشريك الأصغر في الائتلاف الألماني الحاكم) والذي دعا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى انسحاب الأسلحة النووية الأمريكية من ألمانيا بالكامل.

وذكر جرينيل في مقال: "بدلا من تقويض التضامن الذي يشكل أساسا لردع الناتو النووي، حان الوقت لألمانيا للالتزام بمسؤولياتها أمام حلفائها والاستثمار بشكل مستمر في أنشطة الناتو النووية".

وحث السفير الأمريكي القيادة السياسية الألمانية على "تأكيد التزام الجمهورية الفدرالية بهذه المسؤوليات والوقوف إلى جانب حلفائها"، مشددا على أن المخاطر التي تواجه أوروبا لم تتراجع كما يعتقد البعض بل إنها لا تزال قائمة.

وتابع: "الغزو الروسي لأوكرانيا ونشر روسيا صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية على أطراف أوروبا وقدرات جديدة اكتسبتها الصين وكوريا الشمالية ودول أخرى تظهر بوضوح أن هذا الخطر لا يزال قائما بالقوة".