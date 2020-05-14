الحكومة السودانية تنفي إقالة وزير الصحة

(وكالات):

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي اتفاق أو توصية من أي جهة بإقالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أصدر بيانًا في وقت سابق من اليوم، قال فيه إن "الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري الخميس الماضي، والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين، بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير، قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه"، وذلك قبل أن يتم حذف البيان من الصفحة الرسمية لمجلس السيادة.

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، إن وزير الصحة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم دخل فى اجتماع منفصل مع رئيس الوزراء استمر حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وقال وزير الإعلام إن قرار الإقالة يتخذه رئيس الوزراء مع مجلس الوزراء وشدد على التفاهم والعمل المشترك بين الأجسام المختلفة المكونة للحكم "نستمع إلى ملاحظات أداء بعضنا البعض وليس في هذا شئ طالما يحكمنا الهدف الواحد وهو خدمة القضايا الوطنية"، بحسب ما نقلته "سونا".

وأضاف أنه وفي هذا الإطار عقد اجتماع شارك فيه ممثلو مجلس الوزراء ومجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير لمناقشة قضايا المصفوفة وفي نهاية الاجتماع أثار بعض الأعضاء ملاحظات على أداء وزير الصحة فيما طالب بعض الأعضاء في الاجتماع بإقالة الوزير وكان الرد بأن هذا الاجتماع ليس هو المكان المخصص لكن تم الاستماع لتلك الملاحظات.

واستطرد: "وزير الصحة ليس فوق النقد أو المساءلة مثله مثل بقية الوزراء"، منوهًا إلى أن كل الوزراء أتت بهم ثورة ديسمبر المجيدة وهم طوع محاسبة الشعب السوداني والأجهزة المختلفة مجددا تأكيد ثقة مجلس الوزراء في وزيرالصحة والكوادر الطبية بالبلاد.

وقال "اليوم نشر خبر حول توصية من اجتماع مشترك بين السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير باقالة وزير الصحة مبينا ان السيد الوزير شارك فى جلسة مجلس الوزراء كما دخل فى اجتماع مشترك مطول مع رئيس الوزراء.

وجدد فيصل القول: "نقول على لسان مجلس الوزراء وعلى لسان رئيس مجلس الوزراء ليس هناك اي اتفاق او توصية او اقرار من اى جهة باقالة الوزير".

وشدد الوزير بانه لم تصدر توصية او قرار او غيره "ونقول بأن هذا الخبر غير صحيح وتم سحب الخبر من بعض المواقع".

وأشار الوزير إلى إشادة مجلس الوزراء السوداني بأداء وزارة الصحة، والكوادر الطبية في درء جائحة كورونا وحماية المواطنين.