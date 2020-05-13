أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الاسبوع المقبل.. بدء فحص كورونا المجاني لكافة المواطنين في الإمارات

10:42 م الأربعاء 13 مايو 2020
الاسبوع المقبل.. بدء فحص كورونا المجاني لكافة المواطنين في الإمارات

الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي

ابوظبي - أ ش أ

أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أنه سيتم ابتداء من الاسبوع المقبل بدء الفحص المجاني لكافة المواطنين في الإمارات في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بتوجهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضحت الشامسي - خلال الاحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس "كورونا" - أن التوجيهات جاءت لتخصيص الفحص المجاني على مستوى الدولة لعدد من فئات المجتمع تشمل عمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين مثل السائقين والمربيات وغيرهم، كما تشمل الفئات أصحاب الهمم والسيدات الحوامل من المقيمين وممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً إضافة إلى كل من لديه الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين.

وأفادت الشامسي بأن الجهات الصحية المختصة ستقوم بتحديد آليات الفحص وأماكنه للأفراد والفئات المستهدفة والإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، وناشدت كافة أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية لإنجاح برنامج الفحص.

وأكدت في رسالة موجهة للمجتمع "اننا في مرحلة هامة من مراحل التعامل مع الفيروس واحتوائه، تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع بالإلتزام لتحقيق الانحسار ، أو التساهل مما يتسبب في المزيد من الاصابات وإطالة مدة الحد من انتشار الفيروس ، فلنحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية، كالتباعد الجسدي، وتجنب التجمعات، وإبقاء مسافة آمنة من الآخرين في الأماكن العامة، ولبس الكمامات" مضيفةً " لنلتزم ولا نتهاون ولنكن عوناً لإخواننا في خط الدفاع الأول ومع قيادتنا ،، للخروج آمنين بإذن الله من هذه المرحلة".

هذا المحتوى من

آمنة الضحاك الشامسي الإمارات فيروس كورونا محمد بن زايد آل نهيان

الخبر التالى:

متحدث عسكري: الكاظمي يسعى لتطوير قدرات القوات العراقية التسليحية والأمنية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأزهر: ارتفاع إصابات كورونا بين العاملين بمستشفى الزهراء لـ 135 حالة