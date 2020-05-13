وزراء تجارة مجموعة العشرين يبحثون افتراضيا إجراءات الاستجابة لكورونا

القاهرة - (د ب أ):

يعقد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين اجتماعاً استثنائيا افتراضيا غداً الخميس لمناقشة إجراءات الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء أن الاجتماع يعقد برئاسة وزيري التجارة والاستثمار السعوديان ماجد القصبي وخالد الفالح، وسيشارك في الاجتماع وزراء التجارة والاستثمار من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأمر.

ويهدف الاجتماع إلى إطلاع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين بمستوى التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار، منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء التجارة والاستثمار في مارس.

ويستعرض المشاركون في الاجتماع ماحققته المجموعات الدولية لتقديم تقرير تحليلي معمق وموحد لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار الدوليين وعلى سلاسل الإمداد، كما يهدف لمناقشة "الإجراءات المقترحة لمجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة فيروس كورونا" واللازمة للتعامل مع التحديات العالمية الناجمة عن الفيروس على التجارة والاستثمار.

وتقوم مجموعة العشرين بتقييم مستوى تقدم الإجراءات التي وضعها القادة والوزراء للاستجابة للأثار واسعة النطاق لفيروس كورونا على التجارة والاستثمار وضمان تيسير التجارة وتنظيمها.