أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

البنتاجون يستثمر في الحقن المعدة للاستخدام الواحد للقاح لكورونا

11:31 ص الأربعاء 13 مايو 2020
البنتاجون يستثمر في الحقن المعدة للاستخدام الواحد للقاح لكورونا

طبيبة في مختبر في روكفيل في ميريلاند في الولايات ا

واشنطن- (أ ف ب):
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء أنها منحت عقدا بقيمة 138 مليون دولار لشركة تصنيع حقن للمساهمة في الإفراج السريع عن لقاح لكوفيد 19 اعتبارا من الخريف.
ويهدف العقد إلى تسريع مشروع تشارك فيه وزارة الصحة ومصرف الاستثمارات الأميركية "جيفيريز"، لتطوير قدرات شركة "أبيجيك سيستمز أمريكا" المتخصصة في هذه الحقن الصغيرة التي تستخدم لمرة واحدة.
وقال البنتاجون في بيان إن هذا العقد "سيزيد الطاقة الإنتاجية لهذه الحقن المصنعة محليا اعتبارا من أكتوبر 2020"، مع هدف إنتاج 100 مليون حقنة معدة مسبقا بحلول نهاية العام.
وأوضح البيان أن الفكرة هي القدرة على "محاربة كوفيد 19 عندما يتوافر لقاح آمن ومثبت".
وينص العقد على إنشاء مصانع جديدة "فائقة السرعة" في ولاية كونيتيكت وساوث كارولاينا وإلينوي لهذه الحقن المصنوعة من البلاستيك لإنتاج 500 مليون حقنة العام 2021.
وأشار البنتاجون إلى أن العقد "سيساعد على خفض اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل الإنتاج الأجنبية والتقنيات الضاربة في القدم".
وبهدف إعادة بناء قاعدة صناعية تم التخلي عنها على مر السنين لصالح الصين، يستثمر البنتاغون منذ شهرين مئات الملايين من الدولارات في شراء الأقنعة ومعدات الاختبارات والفحوص والمنتجات الصيدلانية الأخرى من شركات أميركية.
وقد منحت العديد من العقود بما في ذلك عقد بمبلغ 133 مليون دولار لإنتاج أقنعة "إن 95" الجراحية لثلاث شركات أميركية هي "3 إم" و"هاني ويل" و"أوينز أند ماينر".
كما حصلت شركة في ماين متخصصة في إنتاج المسحات القطنية التي تستخدم للحصول على عينات من الأنف لاختبار فيروس كورونا، على عقد بقيمة 75,5 مليون دولار.

هذا المحتوى من

وزارة الدفاع الأمريكية واشنطن فيروس كورونا

الخبر التالى:

النمسا لم تسجل أي وفيات جديدة ب"كورنا " خلال ال24 ساعة الماضية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية: تطبيق النظام الجديد لضريبة الدخل على المرتبات بدءا من يوليو