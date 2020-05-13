تقرير: إصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل
رام الله - (د ب أ):
أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ، حسبما ذكرت وكالة صفا الإخبارية الفلسطينية.
وأفادت الوكالة بأن "مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لمخيم الفوار في الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب عشرات الشبان الذين تصدوا لها".
وأشارت إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى.
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