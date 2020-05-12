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فتوى في غزة تحرم متابعة قنوات تلفزيونية تروج للتطبيع مع إسرائيل

05:56 م الثلاثاء 12 مايو 2020
فتوى في غزة تحرم متابعة قنوات تلفزيونية تروج للتطبيع مع إسرائيل

رئيس الرابطة القيادي في حركة حماس مروان أبو راس

غزة - (د ب أ):

أصدرت "رابطة علماء فلسطين" في غزة، اليوم الثلاثاء، فتوى بتحريم متابعة قنوات تلفزيونية عربية بدعوى أنها "تروج للتطبيع" مع إسرائيل.

وقال رئيس الرابطة القيادي في حركة حماس مروان أبو راس خلال مؤتمر صحفي في غزة "ننظر بعين الريبة والاستهجان لهذه الحملة المسعورة التي تمارسها وسائل إعلام عربية تقوم من خلال مسلسلات رمضانية بالترويج للتطبيع".

وأضاف أبو راس "أن مشاهدة هذه القنوات حرام شرعا ومقاطعتها واجب شرعي لما تحمل في مخططاتها من أهداف تنصر أعداء الأمة اليهود".

ومنذ بداية شهر رمضان أثار مسلسلان خليجيان انتقادات فلسطينية بدعوى ترويجهما للتطبيع مع إسرائيل.

واحتج الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي على مقاطع من مسلسلي (أم هارون) و(مخرج 7) ووجهوا اتهامات لقناة "إم بي سي" السعودية التي تعرضهما بالترويج للتطبيع.

التطبيع مع إسرائيل رابطة علماء فلسطين حركة حماس مسلسلات رمضانية

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