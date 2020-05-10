موسكو تسجل ٥٦ وفاة جديدة بكورونا

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال أربع وعشرين ساعة بواقع 56 شخصا، حسب قناة روسيا اليوم.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1124 شخصا، بعد أن كانت 1066 في الإحصائية السابقة.

ويشير معدل اليوم إلى استقرار نسبي في حصيلة الوفيات الجديدة في العاصمة الروسية، حيث سجلت في المدينة حتى 7 مايو 51 وفاة، وفي اليوم التالي 54، وفي 9 من نفس الشهر سجلت 58 حالة وفاة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 109740 إصابة، حسب المصدر نفسه.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 209688 حالة، بينها 1915 وفاة و34306 حالات شفاء.