أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وزير المالية العراقي قائمًا بأعمال حقيبة النفط حتى شغل المنصب

11:38 م الأحد 10 مايو 2020
وزير المالية العراقي قائمًا بأعمال حقيبة النفط حتى شغل المنصب

وزارة النفط العراقية

وكالات

قال مسؤول بارز بوزارة النفط العراقية، إن وزير المالية العراقى علي عبد الأمير علاوي، عُين قائما بأعمال وزير النفط حتى شغل المنصب، حسبما ذكرت رويترز.

وأضاف المسؤول، أن علاوي سوف يحضر إلى مقر وزارة النفط يوم الاثنين، للقاء كبار المسؤولين بالوزارة وسوف يترأس الاجتماع الخاص بتسعير النفط.

فى سياق أخر قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق وسائل إعلام عراقية.

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 280 ألف حالة.

وزارة النفط العراقية المالية العراقية علي عبد الأمير علاوي

الخبر التالى:

مسيرات بكربلاء للمطالبة بدعم مطالب المظاهرات الاحتجاجية في العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نائب ترامب يخضع للعزل الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا