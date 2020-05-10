الادعاء الألماني: منفذ هجمات على محال تركية من أنصار داعش
روزنهايم- (د ب أ):
أعلن جيورج فرويستميدل، النائب الأول للمدعي العام الألماني اليوم الأحد أن الشخص المشتبه في قيامه بهجمات على محال يمتلكها أشخاص من أصول تركية في منطقة فالدكرايبورج، من المتعاطفين مع تنظيم داعش.
وأضاف فرويستميدل أن الرجل، 25 عامًا، قال إن دافعه في الجريمة هو كراهية الأتراك وموقفه المعادي لتركيا، وذكر أنه من أنصار داعش.
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