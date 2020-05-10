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كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

05:18 ص الأحد 10 مايو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 34 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تأثرا بعدوى جماعية وقعت في ملاهي ليلية في حي إيتايوان المشهور بالثقافات المتعددة وسط سول.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن معدل الإصابة اليومية بكورونا عاد مرة أخرى إلى عتبة الثلاثين بعد 28 يوما، حيث تم الإبلاغ عن إصابة 32 شخصا في يوم 12 أبريل الماضي.

وبلغت حالات الإصابة الجديدة خلال يوم أمس 34 حالة، من بينهما 26 حالة انتقال عدوى داخليا و8 حالات وافدة ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10 آلاف و 874 شخصا.

ولم تقع أي حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، لتستقر حصيلة الوفيات الكلية عند 256.

وتم رفع الحجر الصحي عن 42 مريضا بعد أن تماثلوا للشفاء التام ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 9 آلاف و610 شخصا، فيما يخصع 1800 مريض حاليا للعلاج.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا عدوى جماعية الحجر الصحي

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