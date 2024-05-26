منخفض خماسيني قوي.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة



كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تستعد لاستقبال منخفض خماسيني قوي سيؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات بدءًا بالقطاع الغربي منها، والذي يضم كلًا من مطروح والسلوم، ومن المنتظر أن يتحرك هذا المنخفض ببطء لينتشر ويشمل باقي أنحاء البلاد.

وأضاف "القياتي"، في مداخلة عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه التقلبات الجوية سينتج عنها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 48 ساعة مقبلة.

كما أوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشعر بالفعل بتأثيرات هذا المنخفض منذ يوم أمس، إذ شهدت معظم أنحاء الجمهورية ارتفاعًا مؤقتًا وتدريجيًا في درجات الحرارة نتيجة لتغيير مسار الهواء والكتل الهوائية التي أصبحت تأتي من الجنوب وتكون ذات حرارة عالية جدًا ونشاط كبير.

وذكر الدكتور محمود القياتي، أنه من المنتظر أن ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى ما بين 38 و40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما يُتوقع أن تتخطى الـ40 درجة مئوية في محافظات الصعيد.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الرياح المصحوبة بالأتربة والغبار ستظل تثير الرمال في المنطقة الغربية والسواحل الشمالية للجمهورية.

ونصح الدكتور محمود القياتي، بضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية اللازمة لحماية أنفسهم من أشعة الشمس المباشرة وتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.