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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد العزيز

05:27 ص الإثنين 27 مايو 2024

الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل

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وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، وفاة الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الإثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وأضاف الديوان الملكي السعودي داعيا: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير سعود بن عبد العزيز الأمير سعود بن عبد العزيز السعودية
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