الأرصاد: أمطار تمتد للقاهرة والوجه البحري

وزير الرياضة: نواجه الهجرة غير الشرعية من خلال التمكين الاقتصادي للشباب



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عاجل، أن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الأرصاد، أن السحب قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانآ.

كما توقعت نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد وذلك خلال الساعات القادمة.