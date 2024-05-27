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BBC

لليوم الـ158 على التوالي.. اليابان ترصد سفنا صينية قرب جزر سينكاكو

05:38 ص الإثنين 27 مايو 2024

سفن صينية

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(د ب أ)

رصدت اليابان، اليوم الإثنين، وجود سفن صينية بالقرب من جزر سينكاكو - التي تسيطر عليها اليابان- في بحر الصين الشرقي، لليوم الـ158 على التوالي.

وأشارت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ذلك يمثل رقما قياسيا جديدا منذ أن وضعت الحكومة اليابانية سيطرتها على الجزر الصغيرة غير المأهولة في عام 2012.

ورصدت سفينة تابعة لخفر السواحل الياباني على ما إجماليه أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر على مشارف المياه الإقليمية اليابانية.

يذكر أن القوتين الآسيوتين على خلاف بشأن جزر سينكاكو التي تسيطر عليها طوكيو في بحر الصين الشرقي، والتي تطالب بها بكين وتسميها دياويو.

سفن صينية فر السواحل الياباني لسواحل الياباني ليابان
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