وزير الكهرباء يعتذر للشعب المصري.. تعرف على التفاصيل

كتب- حسن مرسي:

قدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتذارًا للشعب المصري عن أزمة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال الكهربائية، مؤكدًا أن وزارته لا تألو جهدًا في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال.

خلال مداخلته مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "سي بي سي"، أكد وزير الكهرباء، أن الفترة المقبلة ستشهد حلولًا للتغلب على زيادة فترات تخفيف الأحمال متوقعًا أن يكون هناك حلحلة بنهاية العام الجاري لهذه الأزمة.

وأضاف شاكر: "حريصون على توضيح كل الحقائق المتعلقة بأزمة تخفيف الأحمال بكل شفافية، وقمنا سابقًا خلال مؤتمر صحفي بشرح تفاصيل الخطة الخمسية لتحريك أسعار الكهرباء، والدولة أجلت تطبيق تلك الخطة مراعاة لمحدودي الدخل".

وأشار الوزير، إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات 2.23 جنيه ونبيعه للشريحة الأقل بـ58 قرشًا والدولة تتحمل قيمة الدعم تخفيفًا عن كاهل محدود الدخل، مضيفًا: "علينا ألا ننسى وضع الكهرباء في 2014 ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميجاوات، ونعمل بأقصى ما نستطيع لإنهاء خطة التخفيف قبل نهاية العام الجاري".