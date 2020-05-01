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سفير واشنطن في ليبيا يبحث مع عقيلة صالح تطورات الأوضاع في البلاد

10:14 م الجمعة 01 مايو 2020
سفير واشنطن في ليبيا يبحث مع عقيلة صالح تطورات الأوضاع في البلاد

سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند

وكالات:

بحث السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تطورات الأوضاع في البلاد.

واتفقا على أهمية احترام العمليات الديمقراطية وضرورة تجنّب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح.

وجاء في بيان السفارة الأمريكية في ليبيا عبر "فيس بوك"، اليوم الجمعة "أجمع الطرفان على عدم وجود حل عسكري في ليبيا ورفض عملية الامر الواقع وأهمية استمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. ورحب المستشار صالح بالسفير نورلاند وهنأه بثقة الولايات المتحدة الأميركية وأهمية التواصل المشترك والبناء بين ليبيا وواشنطن."

وأوضح البيان أن السفير نورلاند والمستشار صالح بحثا مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا إذ أشار المستشار صالح في مبادرته بأن الوقت قد حان لإنهاء الاقتتال بين الليبيين.

وأكد السفير نورلاند على أهمية محاربة الإرهاب وحذر من خطر استمرار الصراع المسلح الذي من شأنه توفير مناخا لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

وبخصوص دعوة الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك أعرب السفير نورلاند عن أمله في أن يقوم الطرفان، بناءً على هذا البيان بخطوات جادة لمستقبل الليبيين والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار بالصيغة المتفق عليها في إطار آلية 5 + 5 في جنيف يوم 23فبراير.

وقال السفير نورلاند إنّ الولايات المتحدة تشجع جميع الأصوات الملتزمة التزاما حقيقيا بالسلام والاستقرار في ليبيا على المشاركة في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد، وهنأ المستشار صالح على مشاركته في هذه العملية واستمرارها، معرباً عن أطيب تمنياته للمستشار صالح وعائلته بمناسبة شهر رمضان المبارك، حسبما أفاد بيان السفارة.

ريتشارد نورلاند ليبيا واشنطن عقيلة صالح مجلس النواب الليبي

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