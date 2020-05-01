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الصحة العالمية: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مكافحة كورونا

06:17 م الجمعة 01 مايو 2020
الصحة العالمية: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مكافحة كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مكافحة جائحة كورونا المستجد.

وأضاف رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي اليوم "سنعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتمويل أبحاث لإنتاج لقاح لكورونا".

وأوصت المنظمة بتعديل إجراءات السفر لإيصال الغذاء والدواء.

هذا وأعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن أملها في أن تتلقى دعوة من السلطات الصينية للمشاركة في تحقيقاتها بشأن مصدر فيروس كورونا الجديد.

وقال المنظمة الدولية إنها تأمل بأن تتلقي دعوة من الصين للمشاركة في التحقيقات التي تجريها بشأن "المصدر الحيواني" للفيروس الذي نجم عنه تفشي وباء "كوفيد-19".

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إن المنظمة " ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية" للفيروس.

فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم

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