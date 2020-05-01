أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

جو بايدن ينفي مزاعم مساعدة سابقة له بالاعتداء الجنسي عليها

03:20 م الجمعة 01 مايو 2020
جو بايدن ينفي مزاعم مساعدة سابقة له بالاعتداء الجنسي عليها

نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن

واشنطن- (د ب أ):

نفى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة مزاعم بالاعتداء الجنسي أثارتها ضده مساعدة سابقة له.

وأضاف بايدن في بيان نشر اليوم قبل إجرائه مقابلة تلفزيوينة مقررة: "هذه المزاعم غير صحيحة... لم يحدث هذا مطلقا".

وتابع مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة بالقول إنه يجب الاستماع إلى ما تردده هذه المرأة بشأن الاعتداء الجنسي، ولكن "هذه القصص ينبغي أن تخضع لتحقيق وتدقيق مناسبين".

وأشار البيان إلى أن كبار مساعدي بايدن السابقين خلال فترة عمله كسيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1993، حيث زعمت تارا ريد وقوع الاعتداء الجنسي عليها، نفوا أي معرفة بذلك الحادث، بينما تقول ريد إنها اشتكت إليهم آنذاك.

كما لفت بيان بايدن أيضا إلى أن مؤسسات إخبارية حاولت اكتشاف حقيقة هذه الادعاءات التي أثارتها ريد، ولم تعثر على أي تصريحات لموظفين سابقين "تؤكد مزاعمها بأي شكل من الأشكال".

ويستعد بايدن لإجراء مقابلة مع شبكة "إم سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وتلقى بايدن دعوات متزايدة للرد على هذه الادعاءات، وذلك في الوقت الذي تحولت فيه مزاعم المرأة التي أثيرت بشكل علني العام الماضي، إلى تهمة خطيرة.

وأشار بيان بايدن بالتفصيل إلى سجله التشريعي في مجال حقوق المرأة.

وتبرز مزاعم الاعتداء الجنسي لهذه المساعدة السابقة ضمن روايات عدد من السيدات اللواتي اشتكين من أن بايدن قد قبلهن أو لمسهن بطريقة غير مناسبة.

جو بايدن انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب

الخبر التالى:

الاستخبارات التايوانية تكشف معلومات جديدة حول صحة كيم جونغ أون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 1007653

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: لا إصابات منذ 27 يوما.. الصين تخفف إجراءات العزل في بؤرة تفشي كورونا