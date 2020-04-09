صحيفة إسرائيلية: لن يتم تمديد الإغلاق رغم اقتراب الإصابات بكورونا من 10 آلاف
غزة - (أ ش أ):
ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم الخميس أنه لن يتم تمديد حالة الإغلاق في إسرائيل على الرغم من اقتراب الاصابات بفيروس كورونا بها من 10 آلاف إصابة ووصول عدد الوفيات إلى 86 شخصًا.
وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أنه من المقرر أن يجري صباح غد الجمعة رفع حظر التجول المفروض والقيود الأخرى المفروضة على الإسرائيليين لإبطاء انتشار جائحة الفيروس التاجي خلال عطلة عيد الفصح، على الرغم من أن عدد الإسرائيليين المصابين بالفيروس الجديد بلغ 9696، منهم 166 في حالة خطيرة، ووفاة 86.
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كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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1699
عدد المصابين
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348
عدد المتعافين
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118
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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1579690
عدد المصابين
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317008
عدد المتعافين
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94566
عدد الوفيات
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