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صحيفة إسرائيلية: لن يتم تمديد الإغلاق رغم اقتراب الإصابات بكورونا من 10 آلاف

11:45 م الخميس 09 أبريل 2020
صحيفة إسرائيلية: لن يتم تمديد الإغلاق رغم اقتراب الإصابات بكورونا من 10 آلاف

أرشيفية

غزة - (أ ش أ):
ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم الخميس أنه لن يتم تمديد حالة الإغلاق في إسرائيل على الرغم من اقتراب الاصابات بفيروس كورونا بها من 10 آلاف إصابة ووصول عدد الوفيات إلى 86 شخصًا.
وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أنه من المقرر أن يجري صباح غد الجمعة رفع حظر التجول المفروض والقيود الأخرى المفروضة على الإسرائيليين لإبطاء انتشار جائحة الفيروس التاجي خلال عطلة عيد الفصح، على الرغم من أن عدد الإسرائيليين المصابين بالفيروس الجديد بلغ 9696، منهم 166 في حالة خطيرة، ووفاة 86.

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إسرائيل فيروس كورونا حظر التجول

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