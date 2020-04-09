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المكسيك: حصيلة الإصابات بكورونا 3181 والوفيات 174

07:24 ص الخميس 09 أبريل 2020
المكسيك: حصيلة الإصابات بكورونا 3181 والوفيات 174

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.
وعلقت المكسيك، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، جميع الأنشطة في البلاد حتى 30 أبريل الجاري، وخلت شوارع العاصمة مكسيكو سيتي وبدت مهجورة تماما، بعدما فرضت السلطات حجرا ذاتيا على السكان في إطار مكافحتها لتفشي فيروس كورونا، الذي يعيث بجارتها الأقرب الولايات المتحدة الأمريكية.

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