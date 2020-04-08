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"ناسا" تحيي ذكرى "أبوللو 13" عبر الانترنت بسبب كورونا

08:18 م الأربعاء 08 أبريل 2020
"ناسا" تحيي ذكرى "أبوللو 13" عبر الانترنت بسبب كورونا

ناسا

نيويورك - (د ب أ):

قالت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إنها لا تعتزم إقامة أي فعاليات تقوم على الحضور الشخصي للاحتفال بالذكرى الخمسين لمهمة الفضاء "أبوللو 13" بسبب تفشي وباء كورونا.

وعوضا عن ذلك، قالت "ناسا" في بيان إنها ستتيح بعض المحتوى والبرامج والوثائق التاريخية والصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

وتشمل هذه المصادر محادثات لم يكشف النقاب عنها من قبل بين طاقم المهمة ومركز التحكم في مدينة هيوستن الأمريكية، ومنها الجملة الشهيرة: "هيوستن، لدينا مشكلة هنا".

والمهمة "أبوللو 13" شكلت المحاولة الثالثة التي قامت بها "ناسا" للهبوط على سطح القمر، وفشلت المهمة بعد انفجار خزان الأكسجين بوحدة الخدمة لمركبة الفضاء، والذي أحدث تدميرا كبيرا بها.

وانطلقت المهمة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا بولاية فلوريدا في الحادي عشر من أبريل عام 1970، وعلى متنها رائدي الفضاء جيم لوفيل، وجاك سويجرت في رحلة إلى القمر.

وبعد يومين من الإطلاق، انفجر خزان الأكسجين، ونفذ مركز التحكم الخاص بالمهمة عملية إنقاذ معقدة، نجم عنها هبوط طاقم المركبة بسلام في المحيط الهادئ يوم 17 من أبريل عام 1970.

وجرى تصنيف المهمة على أنها "نجاح فاشل" وذلك بسبب الخبرة المكتسبة من النجاح في الوصول بالطاقم إلى الأرض بسلام.

وقال جيم بريدنستين، مدير ناسا، في بيان: "كان هدفنا قبل خمسين عاما انقاذ طاقمنا الباسل بعد إرساله إلى القمر، والعودة به سالما إلى الأرض... هدفنا اليوم العودة إلى القمر للبقاء هناك، على نحو مستدام".

وكالة ناسا ذكرى أبوللو 13 فيروس كورونا

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