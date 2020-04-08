القفز من عبارة إندونيسية بعد ظهور اعراض كورونا على ركاب

جاكرتا - (د ب أ):

ذكر مسؤول بوزارة النقل في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، أن العديد من الركاب الذين كانوا على متن عبارة قفزوا في البحر وسبحوا إلى الشاطئ قبالة جزيرة فلوريس الإندونيسية بعدما ظهرت أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) على ثلاثة ركاب.

وقال مدير الملاحة البحرية بوزارة النقل، ويسنو هاندوكو، إن طاقم العبارة طلب الرسو في ميناء موميري بفلوريس أمس الثلاثاء ولكن تم رفض الطلب.

وأضاف أنه تم السماح أخيرا للعبارة التي كانت تبحر من بورنيو إلى جزيرة سولاويسي بالرسو، وجرى إنقاذ الركاب الذين قفزوا في البحر.

وقال ويسنو: "كان هذا التصرف شيئا خطيرا للغاية. ندعو كل ركاب العبارات إلى الإذعان للتعليمات الخاصة بالصحة والقواعد".

وحتى اليوم الأربعاء، سجلت إندونيسيا 2956 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و240 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة.