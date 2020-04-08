الصحة العالمية: من المبكر التفاؤل حيال الوضع في إسبانيا

جنيف- (بي بي سي):

قال بروس أيلوارد، مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في إحدى الدول الأكثر تضررا، إسبانيا ، يتباطأ بالتأكيد.

لكن أيلوارد قال إن من السابق لأوانه التفاؤل الآن.

وتظهر أحدث الأرقام اليومية في إسبانيا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بنسبة أربعة بالمائة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من مائة وستة وأربعين ألفًا.

وكانت أعداد الوفيات قد بدأت في الانخفاض منذة فترة، لكن أرقام المصابين سجلت ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي.

وتوفي سبعة مئة وسبعه وخمسون شخصا جدد بالفيروس.

وحذر مسؤول آخر في منظمة الصحة العالمية من الحاجة إلى دراسة دقيقة للغاية قبل تخفيف أي قيود تهدف إلى السيطرة على انتشار الفيروس.