مقتل قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية في غارة جوية أمريكية

باي - (د ب أ)

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، اليوم الثلاثاء، في بيان لها مقتل قيادي بارز في حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في غارة جوية.

وأكد البيان الصادر عن "أفريكوم" أن القيادي، الذي قتل في الغارة الجوية التي وقعت في الثاني من الشهر الجاري يدعى يوسف جيس، وهو أحد مؤسسي حركةالشباب، وقام بتنسيق العديد من الهجمات الإرهابية في الصومال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا).

وقال قائد القوات الأمريكية في إفريقيا، ستيفن تاونسند، "لقد كان يوسف جيس قائدًا رئيسيًا لعناصر مليشيات الشباب الإرهابية، حيث تسبب في معاناة كثيرة للمدنيين الأبرياء".

ووقعت الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل القيادي في منطقة "بوش مدينة" التابعة لمحافظة باي في ولاية جنوب الغرب الإقليمية.