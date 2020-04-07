نتنياهو يخرج من الحجر الصحي غدًا
وكالات
أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيخرج من الحجر الصحي، غدًا الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية.
وأشار مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى أن الفحص الجديد للكشف عن فيروس كورونا، والذي خضع له رئيس الوزراء، أثبت عدم إصابة نتنياهو بالفيروس.
ووضع نتنياهو، في الحجر الصحي بعد تأكيد إصابة وزير الصحة في حكومته ياكوف ليتزمان بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.
وأشار مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيتمكن من الخروج من الحجر الصحي بعد مرور أسبوعين من آخر اختلاط له بالوزير المصاب.
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