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نيويورك تسجل أكبر حصيلة وفيات منذ تفشي كورونا بـ731 حالة

05:38 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
نيويورك تسجل أكبر حصيلة وفيات منذ تفشي كورونا بـ731 حالة

وفيات كورونا

وكالات

أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، إلى 5489 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 731 وفاة عن حصيلة أمس.

وقال كومو، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، إن حصيلة وفيات اليوم هي الأكبر في الولاية منذ تفشي الوباء.

وأشار إلى أن ولايته سجلت حتى اليوم 138836 حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد.

وفيات كورونا أندرو كومو نيويورك فيروس كورونا

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