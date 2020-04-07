لبنان يدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها السعودية
بيروت- (أ ش أ):
أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مؤخرا المنشآت المدنية في مدينتي الرياض وجيزان بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها شكّلت تعديا صارخا على السيادة الوطنية لدولة شقيقة، وانتهاكا للقانون الدولي وعرضت سلامة المدنيين الآمنين للخطر.
وذكرت الخارجية اللبنانية – في بيان لها اليوم – أنها "ترحب بالجهود التي تقوم بها كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة اليمنية، وذلك لخفض التصعيد وصولا لحل سياسي يؤمن نهاية لهذا الصراع الدموي".
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