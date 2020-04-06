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السعودية تسجل 82 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 2605 حالة

09:12 م الإثنين 06 أبريل 2020
السعودية تسجل 82 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 2605 حالة

فيروس كورونا في السعودية

وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 2605 إصابة، حسبما ذكرت "العربية.نت".

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، منع التجول على مدار 24 ساعة يوميًا في كل من الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة، الطائف، القطيف، الخبر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد المصدر وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم".

فيروس كورونا السعودية وزارة الصحة السعودية

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