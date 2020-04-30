إسرائيل: ارتفاع وفيات كورونا إلى 219

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت البيانات الرسمية لوزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 219 حالة.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "هاآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 15 ألفا و 870 حالة حتى الآن.

وأوضحت أن 117 من المصابين في حالة خطيرة، وأن عدد المتعافين ارتفع إلى 8412 حالة.