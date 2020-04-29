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تونس: اعتبار العام الدراسي منتهيا باستثناء البكالوريا والجامعات

08:49 م الأربعاء 29 أبريل 2020
تونس: اعتبار العام الدراسي منتهيا باستثناء البكالوريا والجامعات

وزير التربية محمد الحامدي

تونس - (د ب أ):

أعلنت تونس اليوم الإربعاء، اعتبار العام الدراسي منتهيا لجميع المستويات تحت وطأة فيروس كورونا المستجد باستثناء البكالوريا (الثانوية العامة) والتعليم في الجامعات.

وكشف وزير التربية محمد الحامدي اليوم ، في مؤتمر صحفي عن قرار الحكومة إنهاء العام الدراسي والاكتفاء بما تم تحصيله في الأشهر السابقة في عمليات التقييم واحتساب المعدلات.

وستسمح السلطات فقط لطلاب البكالوريا (الثانوية العامة) لاستكمال العام الدراسي بدءا من يوم 28 مايو وإجراء الاختبارات الوطنية.

كما أعلن وزير التعليم العالي سليم شورى عن عودة تدريجية للطلاب إلى الجامعات لاستئناف الدروس بدءا من مطلع يونيو المقبل.

وفرضت الحكومة التونسية حجرا صحيا عاما في البلاد منذ 22 مارس الماضي وتستعد بداية من الرابع من مايو على رفع تدريجي للحجر واستعادة الأنشطة الاقتصادية في بعض القطاعات.

تونس فيروس كورونا البكالوريا الجامعات

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