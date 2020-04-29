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العراق: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة

08:37 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
العراق: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة

أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):
أفاد مصدر طبي في محافظة البصرة الواقعة جنوب العراق اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة.
وقال المصدر - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" - إن "المحافظة سجلت اليوم 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 40 حالة في منطقة المشراق وسط المحافظة، أما السبع حالات الاخرى موزعة على باقي مناطق المحافظة".
يذكر ان محافظة البصرة سجلت أمس 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا،أغلبهم لأشخاص شاركوا بمجلس عزاء.

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